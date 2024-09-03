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Экс-футболист сборной России Ещенко высказался об игре «Рубина» в новом сезоне РПЛ

Экс-футболист сборной России Ещенко высказался об игре «Рубина» в новом сезоне РПЛ
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Бывший защитник московского «Спартака» и сборной России Андрей Ещенко высказался об игре казанского «Рубина» под руководством 59-летнего главного тренера Рашида Рахимова.

«Рубин» — самая изменяющаяся команда РПЛ? Получается, так. Сначала вышли в высший дивизион, теперь снова побеждают. Молодцы, строят клуб на долгие годы. Думаю, успех даётся в совокупности. Работа тренеров, выступление игроков и действия руководства. Они все объединены одной целью и хотят добиваться успеха», — приводит слова Ещенко Metaratings.

Рашид Рахимов возглавил «Рубин» в апреле 2023 года. По итогам Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Рубин» финишировал на восьмом месте. Команда Рашида Рахимова набрала 42 очка в 30 матчах. В нынешнем сезоне РПЛ после семи туров казанская команда набрала 10 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.

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