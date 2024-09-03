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17-летний форвард «Акрона» Арсений Дмитриев ответил на вопрос о целях на сезон

17-летний форвард «Акрона» Арсений Дмитриев ответил на вопрос о целях на сезон
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17-летний нападающий «Акрона» и самый молодой игрок в истории чемпионатов России Арсений Дмитриев рассказал о целях на этот сезон.

– Ты уже принял участие в шести матчах за «Акрон». Довольно быстро у тебя развивается карьера. Какие цели ставишь перед собой на этот сезон?
– Развиваться и соответствовать. Буду делать всё, чтобы оправдать ожидания тренерского штаба. Хочу, чтобы наша команда сохранила своё место в РПЛ. Продолжать получать игровую практику, освежать игру, совершать полезные действия, — приводит слова Дмитриева пресс-служба «Акрона».

Напомним, «Акрон» находится на 14-й строчке, заработав пять очков за семь игр. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.

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