Агент Германа Онугхи прокомментировал переход нападающего в «Копенгаген»

Представитель компании AKA Global Владимир Дейнека, ведущий дела Германа Онугхи, высказался о недавнем переходе нападающего в «Копенгаген».

«Подписали контракт с главным клубом Дании — договор рассчитан на два года. Герман переходит в «Копенгаген» в статусе лучшего бомбардира чемпионата Дании.

Главный тренер лично был очень заинтересован в трансфере Онугхи. У нас были варианты в Бельгии, Турции и Германии. Буквально пару дней назад «Вайле» отказался продавать Германа в «Хольштайн Киль».

Рад, что сегодня клубам удалось договориться и прийти к общему знаменателю. Очень рад за Германа — он своим трудолюбием и профессионализмом заслужил этот трансфер», — сказал Дейнека в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Онугха выступал в составе датского «Вайле» с лета 2021 года. За этот период он принял участие в 73 матчах во всех турнирах, в которых отметился 29 голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,7 млн.

В России Герман Онугха выступал за «Краснодар», «Рубин», «Крылья Советов», «Волгарь» и пензенский «Зенит».