Керем Актюркоглу, которого связывали со «Спартаком», стал игроком «Бенфики»

Турецкий вингер Керем Актюркоглу покинул «Галатасарай» и продолжит карьеру в португальской «Бенфике», сообщает пресс-служба лиссабонцев.

Ранее известный инсайдер Фабрицио Романо писал, что сделка обойдётся португальской стороне в € 12 млн без учёта бонусов.

Во время летнего трансферного окна была информация, что к игроку проявлял интерес московский «Спартак», однако трансфер так и не состоялся.

Актюркоглу имеет действующее трудовое соглашение с «Галатасараем» до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость турецкого игрока в € 15 млн. В текущем сезоне он принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.

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