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Игрок «Краснодара» Кастаньо: наша мечта — стать чемпионами, с «Зенитом» возможно бороться

Игрок «Краснодара» Кастаньо: наша мечта — стать чемпионами, с «Зенитом» возможно бороться
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Колумбийский полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо высказался о целях «быков» на сезон-2024/2025.

«Мне не нравятся сравнения, какая была команда в том сезоне и какая в этом. На данный момент команда выглядит хорошо. Надо продолжать работать. Наша мечта — стать чемпионами. Конечно, с «Зенитом» возможно бороться. Мы знаем, что они на первых позициях, но мы работаем», — сказал Кастаньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Краснодар» по итогам семи туров набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» расположился на третьей строчке с аналогичным количеством очков. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков в семи играх.

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