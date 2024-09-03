«Барселона» хотела приобрести голкипера «МЮ» Андре Онана — Mundo Deportivo

Экс-футболист сборной Португалии, ныне спортивный директор «Барселоны» Деку хотел подписать вратаря «Манчестер Юнайтед» Андре Онана. Об этом сообщает Mundo Deportivo в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, Деку хотел подписать вратаря летом, но был ограничен в средствах.

Напомним, 28-летний Онана стал игроком «Манчестер Юнайтед» летом 2023 года. За этот период футболист принял участие в 55 матчах во всех турнирах, 14 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

После четырёх туров Ла Лиги «Барселона» набрала 12 очков и лидирует в турнирной таблице. На втором месте идёт «Реал» — у них 8 очков.