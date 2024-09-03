Экс-игрок «Челси» Виллиан подписал контракт с «Олимпиакосом»

36-летний бразильский вингер Виллиан, ранее выступавший за лондонский «Челси», подписал контракт с греческим «Олимпиакосом», сообщает пресс-служба команды на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter). Последним клубом футболиста был «Фулхэм».

Фото: ФК «Олимпиакос»

В сезоне-2023/2024 на счету Виллиана 37 матчей за «Фулхэм» во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с «дачниками» истёк летом этого года. Стороны решили не продлевать сотрудничество. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.

Большую часть карьеры Виллиан выступал за «Челси». Бразилец играл за «синих» на протяжении семи лет (с 2013 по 2020 год). В составе лондонского клуба он завоевал два чемпионских титула АПЛ, Кубок лиги, Кубок Англии и Лиги Европы. Также вингер выступал за «Коринтианс», «Шахтёр», «Анжи» и лондонский «Арсенал».