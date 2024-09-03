Джейдон Санчо рассказал, кто был его кумиром в детстве

24-летний крайний нападающий «Челси» Джейдон Санчо назвал своими кумирами экс-форварда «синих» Дидье Дрогба и бывшего полузащитника лондонской команды Фрэнка Лэмпарда.

«Челси — культовый клуб. Моими кумирами в детстве были Дидье Дрогба и Фрэнк Лэмпард, и теперь у меня есть возможность играть за этот клуб, как играли они. Это прекрасное чувство», — приводит слова Санчо пресс-служба «Челси» на официальном сайте клуба.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 24-летний нападающий не был включён в заявку «Манчестер Юнайтед» ни на один из двух матчей. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн. Ранее вингер выступал за молодёжную команду «Манчестер Сити» и дортмундскую «Боруссию».