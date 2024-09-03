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«Порту» арендовал защитника у «Ювентуса»

«Порту» арендовал защитника у «Ювентуса»
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Центральный защитник «Ювентуса» Тьягу Джало проведёт нынешний сезон в аренде в «Порту». Об этом сообщает пресс-служба португальского клуба. Арендное соглашение рассчитано на год.

Джало перешёл в «Ювентус» из «Лилля» в прошлое зимнее трансферное окно. Туринцы заплатили за португальского игрока обороны около € 3,5 млн. Стороны подписали трудовое соглашение сроком до конца июня 2026 года. Отметим, что 24-летний защитник в прошедшем сезоне принял участие лишь в одном матче, пропустив много времени из-за травмы. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.

Тьягу является воспитанником лиссабонского «Спортинга». Некоторое время футболист находился в системе «Милана», откуда и перешёл в «Лилль».

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