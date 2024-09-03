«Спартак» согласовал условия контракта с португальским защитником Рикарду Мангашем

Московский «Спартак» согласовал условия контракта с 26-летним португальским защитником «Витории Гимарайнш» Рикарду Мангашем, информирует Metaratings.

Согласно сведениям источника, теперь переговоры продолжаются на клубном уровне — стороны пытаются найти финансовый компромисс.

Ранее в португальских СМИ появлялась информация, что «Спартак» готов предложить «Витории Гимарайнш» за трансфер Мангаша € 2,5 млн.

Рикарду выступает за «Виторию» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 4 млн.

На данный момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 14 очков.