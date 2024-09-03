Защитник «Краснодара» Оласа: Россия могла бы посоревноваться с командами на Кубке Америки

Уругвайский защитник «Краснодара» Лукас Оласа считает, что сборная России могла бы на равных посоревноваться с Бразилией, Аргентиной и другими командами на Кубке Америке.

«Команды, которые выступают на Кубке Америки, достаточно сильные: Бразилия, Аргентина, Уругвай, Колумбия, Чили. Что касается приглашённых команд, думаю, если бы пригласили Россию, она могла бы посоревноваться на том же уровне с этими командами», — сказал Оласа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. Ранее Российский футбольный союз рассматривал вариант перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.