Расписание матчей Кубка России 3 сентября

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Сегодня, 3 сентября, состоятся три матча третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России – 2024/2025. Представляем вашему вниманию расписание встреч, которые пройдут в указанный день.

Расписание матчей Пути регионов Кубка России 3 сентября:

17:00 мск. «Амкар» Пермь – «Торпедо Миасс»;

17:00 мск. «Форте» Таганрог – «Кубань-Холдинг» Павловская;

19:30 мск. «Текстильщик» Иваново – «Спартак» Кострома.

Всего в новом сезоне Кубка России принимали участие 107 клубов: 16 — из Российской Премьер-Лиги, 18 — из Мелбет Первой лиги, 18 команд дивизиона «А» ЛЕОН-Второй лиги, 42 команды дивизиона «Б» Второй лиги и 13 любительских клубов.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.