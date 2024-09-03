Шаронов: в Москве с невероятными пробками запланировать несколько дел на день невозможно

Бывший главный тренер «Рубина» и «СКА-Хабаровск» Роман Шаров рассказал, почему принял решение проживать в Казани, а не в Москве.

— Почему для жизни выбрали Казань, а не Москву, в которой родились?

— Во-первых, я родился в Подмосковье — в Мытищах. В Москве на постоянке никогда не жил. А во-вторых, Казань уже давно стала мне родной. Этот город идеально подходит для моего ритма жизни. Не шумный, но в то же время активно строящийся и развивающийся. Главный плюс по сравнению с Москвой — на день можно запланировать несколько дел. В Москве с невероятными пробками это сделать практически невозможно, — приводит слова Шаронова Sport24.

Роману Шаронову 47 лет. Во время карьеры игрока он выступал за «Локомотив», китайский «Фуабей», «Рубин», «Терек» и «Шинник». Вместе с казанцами Шаронов дважды выигрывал чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны. Профессиональную карьеру Роман завершил в 2014-м, тогда же начал работать тренером. Последним его клубом был «СКА-Хабаровск», который российский специалист покинул 31 мая 2024 года.