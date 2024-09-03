Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Текстильщик — Спартак Кс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шаронов: в Москве с невероятными пробками запланировать несколько дел на день невозможно

Шаронов: в Москве с невероятными пробками запланировать несколько дел на день невозможно
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Рубина» и «СКА-Хабаровск» Роман Шаров рассказал, почему принял решение проживать в Казани, а не в Москве.

— Почему для жизни выбрали Казань, а не Москву, в которой родились?
— Во-первых, я родился в Подмосковье — в Мытищах. В Москве на постоянке никогда не жил. А во-вторых, Казань уже давно стала мне родной. Этот город идеально подходит для моего ритма жизни. Не шумный, но в то же время активно строящийся и развивающийся. Главный плюс по сравнению с Москвой — на день можно запланировать несколько дел. В Москве с невероятными пробками это сделать практически невозможно, — приводит слова Шаронова Sport24.

Роману Шаронову 47 лет. Во время карьеры игрока он выступал за «Локомотив», китайский «Фуабей», «Рубин», «Терек» и «Шинник». Вместе с казанцами Шаронов дважды выигрывал чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны. Профессиональную карьеру Роман завершил в 2014-м, тогда же начал работать тренером. Последним его клубом был «СКА-Хабаровск», который российский специалист покинул 31 мая 2024 года.

Материалы по теме
Шаронов: «Динамо» было ближе всех, чтобы забрать очки у «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android