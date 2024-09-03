«Кайрат» объявил об уходе Кержакова с поста главного тренера

Футбольный клуб «Кайрат» объявил об уходе российского специалиста Александра Кержакова с поста главного тренера команды.

«Александр Кержаков покидает «Кайрат». Контракт с российским специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместе с ним клуб также покидают его ассистенты Владимир Казаков и Руслан Аджинджал. Кержаков возглавил «Кайрат» в конце мая. Под его руководством наша команда провела 12 матчей, в которых одержала шесть побед, три раза сыграла вничью и три раза уступила оппонентам. Благодарим Александра Анатольевича за проделанную работу и желаем ему дальнейших успехов в карьере!» — сказано в заявлении «Кайрата», опубликованном в телеграм-канале клуба.

Кержаков был назначен главным тренером «Кайрата» 29 мая. В июле подопечные российского специалиста провели четыре матча, в которых одержали две победы и дважды сыграли вничью. В августе Александр Кержаков был признан лучшим тренером июля в чемпионате Казахстана. После 18 сыгранных туров «Кайрат» лидирует в чемпионате страны с 32 очками. На втором месте идёт «Актобе», у которого 31 очко.

Предыдущим клубом Александра Кержакова был сербский «Спартак» из Суботицы, который он возглавлял с июня по ноябрь 2023 года. Ранее экс-форвард работал в качестве главного тренера в кипрской «Кармиотиссе» (с февраля по апрель 2023 года), «Нижнем Новгороде» (с июня 2021 по июнь 2022 года) и томской «Томи» (с сентября 2020 по май 2021 года).