«Хочу заставить вас кричать моё имя». Осимхен обратился к болельщикам «Галатасарая»

Нигерийский нападающий Виктор Осимхен рассказал, с кем советовался перед принятием решения о переходе в «Галатасарай», а также обратился к болельщикам турецкого клуба. Ранее стало известно, что форвард перейдёт в команду из Стамбула на правах аренды из «Наполи».

«Я очень рад быть здесь, тут потрясающая атмосфера. Я хочу как можно скорее выйти на поле и играть. Я играл с Дрисом (Мертенсом), он мне очень помог. Я также разговаривал с ним перед тем, как приехать сюда. Не могу дождаться, когда выйду на поле вместе с ним.

Я был очень рад видеть болельщиков, которые пришли сюда в такое время. Я хочу свести вас с ума голами, которые я забиваю, и заставить кричать моё имя», — приводит слова Осимхена Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что руководство «Наполи» приняло решение исключить нападающего Виктора Осимхена из заявки команды на сезон Серии А.