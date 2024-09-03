Агкацев: с максимальной концентрацией играем в обороне — это результат всей команды

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев прокомментировал уверенную игру своей команды в обороне.

— Вы пропустили три мяча за 10 матчей. Что изменилось?

— Каждую игру с максимальной концентрацией в обороне играем. Это результат всей команды, — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

22-летний Агкацев является воспитанником «быков». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 10 матчей, в которых пропустил семь мячей и в шести встречах сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, — € 1 млн. Отметим, что этим летом российский голкипер продлил своё трудовое соглашение с клубом до 15 июня 2029 года.