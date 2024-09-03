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«Аякс» объявил о продаже Бергвейна в «Аль-Иттихад»

«Аякс» объявил о продаже Бергвейна в «Аль-Иттихад»
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26-летний вингер Стивен Бергвейн перешёл из амстердамского «Аякса» в «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии, сообщает официальный сайт нидерландского клуба. Сумма трансфера составила € 21 млн.

Фото: ФК «Аякс»

Бергвейн ранее выступал за амстердамский клуб на юношеском уровне. Затем футболист играл за ПСВ из Эйндховена, а после перешёл в английский «Тоттенхэм». За лондонский клуб у Бергвейна 83 матча и восемь голов. За Нидерланды футболист провёл 22 игры, отличившись шесть раз.

Бергвейн в минувшем сезоне сыграл за «Аякс» 31 матч во всех турнирах, где отметился 13 забитыми мячами и пятью голевыми передачами. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 18 млн. В нынешнем сезоне вингер успел провести четыре мачта за амстердамцев, в которых отдал одну голевую передачу.

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