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«Есть ситуации, которые считаю недопустимыми». Кержаков высказался об уходе из «Кайрата»

«Есть ситуации, которые считаю недопустимыми». Кержаков высказался об уходе из «Кайрата»
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Российский тренер Александр Кержаков выступил с заявлением об уходе с поста главного тренера «Кайрата».

«Вчера утром я подал в отставку. Для меня это было непростое решение, потому что я хотел продолжать работать здесь. Мы добились очень серьёзного прогресса в игровом плане, показывали хорошие результаты. С нами впервые за долгое время «Кайрат» стал лидировать в турнирной таблице и за шесть туров до конца чемпионата имеет реальные шансы стать чемпионом.

Но для меня как для главного тренера есть ситуации, которые я считаю недопустимыми и непозволительными в работе. Подробностями я делиться не буду, пусть они останутся внутри клуба. Команде и ребятам желаю побед и удачи», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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