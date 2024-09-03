Санчо отметил роль Марески в его переходе в «Челси»

24-летний крайний нападающий «Челси» Джейдон Санчо высказался о главном тренере «синих» Энцо Мареске.

«Думаю, именно главный тренер по-настоящему привлёк меня к проекту. Я знаю его со времён работы с Пепом Гвардиолой в «Манчестер Сити». Он рассказал мне по телефону об этом проекте и о том, что он здесь строит, и для такого молодого игрока, как я, это было захватывающе. Не могу дождаться начала совместной работы», — приводит слова Санчо пресс-служба «Челси» на официальном сайте клуба.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 24-летний нападающий не был включён в заявку «Манчестер Юнайтед» ни на один из двух матчей. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн. Ранее вингер выступал за молодёжную команду «Манчестер Сити» и дортмундскую «Боруссию».