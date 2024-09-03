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«Сначала расстроился». Андрей Мостовой высказался о предстоящей поездке во Вьетнам

«Сначала расстроился». Андрей Мостовой высказался о предстоящей поездке во Вьетнам
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Игрок сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой поделился эмоциями от предстоящей поездке во Вьетнам для участия в товарищеских матчах с национальными командами Вьетнама и Таиланда.

— Какие были первые эмоции, когда узнали, что придётся лететь во Вьетнам?
— Сначала, конечно, расстроился, что 10 часов лететь. Но везде нужно искать какие‑то позитивные моменты, посмотреть новую страну и культуру, сменить обстановку, так как уже три месяца просто тренируемся, — сказал Мостовой в эфире «Матч ТВ».

Матчи товарищеского турнира пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». Игра России с Вьетнамом состоится 5 сентября, с Таиландом — 7 сентября. Оба матча начнутся в 16:00 по московскому времени. В 2022 году сборная России была отстранена от международных турниров.

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