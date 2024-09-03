«Локомотив» объявил о продлении контракта с Пиняевым

Московский «Локомотив» официально объявил о продлении контракта с 19-летний крайним нападающим Сергеем Пиняевым. Новое соглашение с футболистом будет действовать до 2028 года.

«Желаем Серёге идти только вперёд и новых побед вместе с «Локо», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

19-летний Пиняев является воспитанником «Чертаново». Сергей выступает за «Локомотив» с января 2023 года, куда перешёл из самарских «Крыльев Советов». За это время вингер принял участие в 58 матчах во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Предыдущее соглашение футболиста с клубом было рассчитано до 31 декабря 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 8 млн.