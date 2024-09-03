Шаронов: меня воспринимают как тренера, у которого якобы не получилось в якобы топ-клубе

Бывший главный тренер «Рубина» и «СКА-Хабаровск» Роман Шаронов вспомнил о периоде работы в казанском клубе.

— Когда в 2019-м вы возглавили «Рубин», российскую футбольную общественность накрыл приятный шок — в РПЛ наконец-то появился молодой и супероткрытый тренер.

— Так.

— Почему после увольнения из Казани в декабре того же года вы пропали с радаров российского топ-футбола?

— Думаю, после короткого этапа в «Рубине» многие воспринимают меня как тренера, у которого якобы не получилось в якобы топ-клубе, — приводит слова Шаронова Sport24.

Роману Шаронову 47 лет. Во время карьеры игрока он выступал за «Локомотив», китайский «Фуабей», «Рубин», «Терек» и «Шинник». Вместе с казанцами Шаронов дважды выигрывал чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны. Профессиональную карьеру Роман завершил в 2014-м, тогда же начал работать тренером. Последним его клубом был «СКА-Хабаровск», который российский специалист покинул 31 мая 2024 года.