Экс-игрок «Рубина» Хван Ин Бём перешёл в «Фейеноорд»

Южнокорейский футболист Хван Ин Бём, ранее выступавший за казанский «Рубин», стал игроком «Фейеноорда». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Нидерландов. Полузащитник перешёл из сербской «Црвены Звезды» и подписал контракт до лета 2028 года.

Фото: ФК «Фейеноорд»

«Я очень рад оказаться здесь. Мой товарищ Урош Спаич уже сказал мне, что я принял правильное решение перейти в «Фейеноорд». Это самый большой клуб, за который я когда-либо играл, огромный клуб в Европе, поэтому я надеюсь остаться здесь надолго. Понимаю, что стадион здесь переполнен на каждой домашней игре, так что я с нетерпением жду возможности показать себя болельщикам», — приводит слова Хвана пресс-служба клуба на официальном сайте.

27-летний Хван Ин Бём стал игроком «Рубина» летом 2020 года, перейдя из «Ванкувера» за € 2,5 млн. Всего за российский клуб кореец провёл 38 матчей, в которых забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Также футболист выступал за «Сеул» и греческий «Олимпиакос». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 8,5 млн.