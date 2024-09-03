Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Текстильщик — Спартак Кс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жена Соболева обратилась к главе «Газпрома» со словами благодарности

Жена Соболева обратилась к главе «Газпрома» со словами благодарности
Аудио-версия:
Комментарии

Елена Соболева, супруга новичка «Зенита» Александра Соболева, обратилась к главе «Газпрома» Алексею Миллеру. Жена футболиста поблагодарила его за помощь в зачислении сына Соболева в элитную школу Санкт-Петербурга, информирует телеграм-канал «Мутко Против».

«Спасибо Алексею Борисовичу Миллеру за возможность учиться в лучшей школе страны!» — написала Елена Соболева в соцсетях, прикрепив фотографию с сыном с 1 сентября.

Напомним, несколькими неделями ранее сын Соболева оказался без присмотра отца во время прямого эфира на платформе Twitch. Мальчик прямо на стриме называл «Зенит» «позором российского футбола» и «бомжами». После этого аккаунт Соболева на платформе Twitch был удалён за то, что трансляцию вёл несовершеннолетний ребёнок. Позже Александр перешёл из «Спартака» в «Зенит».

Материалы по теме
За что Соболев обиделся на «Спартак». После этой истории он захотел трансфер в «Зенит»
За что Соболев обиделся на «Спартак». После этой истории он захотел трансфер в «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android