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Игрок «Краснодара» Кастаньо: я хорошо адаптировался в команде

Игрок «Краснодара» Кастаньо: я хорошо адаптировался в команде
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Футболист «Краснодара» Кевин Кастаньо рассказал о своей адаптации в клубе.

«Чувствую себя отлично, физически хорошо готов. Я хорошо адаптировался. Остаётся только упорно работать. Я еду в сборную, всегда рад находиться там», — сказал Кастаньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Краснодар» по итогам семи туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Локомотив» расположился на третьей строчке с аналогичным количеством очков. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков в семи играх. Кастаньо выступает за чёрно-зелёных с января 2024 года. Ранее колумбиец представлял мексиканский клуб «Крус Асуль».

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