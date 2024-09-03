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«Всё логично». Комличенко высказался о непопадании в состав сборной России

«Всё логично». Комличенко высказался о непопадании в состав сборной России
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о непопадании в состав сборной России для участия в товарищеских матчах с национальными командами Вьетнама и Таиланда.

«Всё логично и нормально. Я начал забивать после того, как объявили расширенный состав. Значит, тренер посчитал, что на данный момент другие нападающий сильнее. Мне никто дверь в сборную не закрывал, и я для себя её тоже не закрываю», — приводит слова Комличенко «Матч ТВ».

Матчи товарищеского турнира пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». Игра России с Вьетнамом состоится 5 сентября, с Таиландом — 7 сентября. Оба матча начнутся в 16:00 по московскому времени. В 2022 году сборная России была отстранена от международных турниров.

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