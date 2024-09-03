Агент Келлвена: у нас не было цели покинуть ЦСКА этим летом

Футбольный агент Карлос Майнберг, представляющий интересы 23-летнего защитника ЦСКА Келлвена, высказался о возможном переходе игрока в бразильский клуб.

«Не комментирую слухи. Келлвен счастлив в ЦСКА. У нас не было цели покинуть клуб этим летом. Келлвен — профессионал, он отдаёт себя полностью работе, чтобы играть как можно чаще за ЦСКА», — приводит слова Майнберга Metaratings.

Ранее сообщалось, что защитник московского ЦСКА Келлвен может продолжить карьеру в бразильском «Ботафого». Келлвен выступает за московский ЦСКА с сентября 2023 года после перехода из «Атлетико Паранаэнсе». На счету футболиста два гола и девять результативных передач в 37 матчах за российскую команду. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 6 млн.