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«Рубин» нашёл усиление в Италии — Ди Марцио

«Рубин» нашёл усиление в Италии — Ди Марцио
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Казанский «Рубин» в поисках усилений может выйти на итальянский рынок. Российский клуб интересуется 23-летним нападающим «Фрозиноне» Марвином Чуни, информирует журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

Отмечается, что переговоры «Рубина» и «Фрозиноне» по албанскому нападающему находятся на продвинутой стадии.

Интересно, что Чуни является воспитанником мюнхенской «Баварии». Он пробыл в структуре немецкого гранда более 10 лет, после чего перебрался во «Фрозиноне». Сейчас Марвин вместе со своей командой выступает в Серии Б. Он уже успел провести три матча и забить один гол во втором дивизионе итальянского чемпионата. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Чуни в € 900 тыс.

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