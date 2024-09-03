Экс-защитник «Атлетико» Эрмосо перешёл в «Рому»

29-летний испанский защитник Марио Эрмосо перешёл в итальянскую «Рому» на правах свободного агента, сообщает пресс-служба римлян. Бывший защитник мадридского «Атлетико» подписал контракт до лета 2027 года. Испанец будет выступать под 22-м номером.

«Добро пожаловать в Рим, Марио!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба на официальном сайте.

Эрмосо является воспитанником мадридского «Реала». Также футболист успел поиграть за «Вальядолид» и «Эспаньол». В минувшем сезоне Эрмосо принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.