Российские клубы потратили $ 76,2 млн за летнее трансферное окно в 2024 году

Стало известно, сколько российские клубы потратили на трансферы за лето 2024 года. Так, согласно новому отчёту УЕФА, российские клубы потратили $ 76,2 млн за летнее трансферное окно.

Напомним, действующим чемпионом России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали Российскую Премьер-Лигу в шести последних сезонах подряд.

В 2022 году российские клубы и сборные были отстранены от международных соревнований из-за политической ситуации на Украине по решению ФИФА и УЕФА. Сложившаяся ситуация повлияла на трансферную политику клубов Российской Премьер-Лиги. Из многих команд уехали легионеры. Также российским клубам стало труднее подписывать качественных зарубежных исполнителей.