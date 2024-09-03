Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Текстильщик — Спартак Кс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Российские клубы потратили $ 76,2 млн за летнее трансферное окно в 2024 году

Российские клубы потратили $ 76,2 млн за летнее трансферное окно в 2024 году
Комментарии

Стало известно, сколько российские клубы потратили на трансферы за лето 2024 года. Так, согласно новому отчёту УЕФА, российские клубы потратили $ 76,2 млн за летнее трансферное окно.

Напомним, действующим чемпионом России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали Российскую Премьер-Лигу в шести последних сезонах подряд.

В 2022 году российские клубы и сборные были отстранены от международных соревнований из-за политической ситуации на Украине по решению ФИФА и УЕФА. Сложившаяся ситуация повлияла на трансферную политику клубов Российской Премьер-Лиги. Из многих команд уехали легионеры. Также российским клубам стало труднее подписывать качественных зарубежных исполнителей.

Материалы по теме
«Зенит» потратил € 22 млн, новички РПЛ взяли легионеров. Трансферы недели в РПЛ
«Зенит» потратил € 22 млн, новички РПЛ взяли легионеров. Трансферы недели в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android