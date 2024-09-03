Шаронов: считаю, что в «Рубине» я проделал качественную работу

Российский тренер Роман Шаронов полагает, что хорошо отработал в казанском «Рубине». Шаронов возглавлял команду с июня по декабрь 2019 года.

— В 2019-м в глазах людей «Рубин» ещё оставался топом, который должен претендовать на самые высокие места. Но это был лишь образ, сложившийся благодаря прошлым громким победам. По факту же «Рубин» перед стартом сезона-2019/2020 был способен бороться только за выживание. Максимум — середина таблицы.

— Откуда такие резкие выводы?

— Посмотрите на тот состав. Много молодых, много арендованных. Когда после меня пришёл Слуцкий, на трансферы выделилось € 20 млн. Считаю, что я проделал очень качественную работу, — приводит слова Шаронова Sport24.

Роману Шаронову 47 лет. Во время карьеры игрока он выступал за «Локомотив», китайский «Фуабей», «Рубин», «Терек» и «Шинник». Вместе с казанцами Шаронов дважды выигрывал чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны. Профессиональную карьеру Роман завершил в 2014-м, тогда же начал работать тренером. Последним его клубом был «СКА-Хабаровск», который российский специалист покинул 31 мая 2024 года.