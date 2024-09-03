Россия заняла 14-е место в мире по потраченным деньгам на трансферы летом 2024 года

Согласно новому отчёту УЕФА, Россия заняла 14-е место в мире по потраченным деньгам на переходы в летнее трансферное окно сезона-2024/2025.

Российские клубы потратили на новых футболистов $ 76,2 млн. Лидером по потраченным деньгам является Англия ($ 1,6 млрд), на второй строчке находится Италия ($ 825 млн), а замыкает тройку самых потратившихся стран Франция ($ 697 млн).

Фото: Скриншот отчёта УЕФА

В 2022 году российские клубы и сборные были отстранены от международных соревнований из-за политической ситуации на Украине по решению ФИФА и УЕФА. Сложившаяся ситуация повлияла на трансферную политику клубов Российской Премьер-Лиги. Из многих команд уехали легионеры. Также российским клубам стало труднее подписывать качественных зарубежных исполнителей.