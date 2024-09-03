«Локомотив» объявил о переходе Митая в «Аль-Иттихад»

Защитник московского «Локомотива» Марио Митай перешёл в саудовский «Аль-Иттихад» на правах аренды с правом выкупа, сообщает пресс-служба железнодорожников. Ранее в СМИ сообщалось, что это платная аренда за € 1,2 млн. Зарплата игрока составит € 3 млн за сезон.

«Желаем Марио хорошей игры в новой команде и обходиться без травм», — говорится в заявлении пресс-службы российской команды в телеграм-канале.

В нынешнем сезоне 21-летний албанец провёл один матч за железнодорожников в РПЛ, в котором отметился голевой передачей. Также на его счету три игры и результативный пас в рамках Кубка России.

Напомним, на прошедшем минувшим летом чемпионате Европы — 2024 защитник принял участие во всех трёх матчах группового этапа, в которых не отметился результативными действиями. По итогам этого соревнования сборная Албании набрала одно очко и заняла последнее место в группе В.