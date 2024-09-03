Кирьяков: должны радоваться, что со сборной России играют, а соперники не имеют значения

Отечественный тренер Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от предстоящих матчей сборной России. Соперниками россиян станут национальные команды Вьетнама и Таиланда.

«Что мы можем ожидать от товарищеских матчей? Долгое время Карпин давал шанс молодым. Вопрос — будет ли он продолжать экспериментировать в ближайших матчах или же будет играть на результат, чтобы заработать хоть какие-то очки. Но не более того. Мы должны радоваться, что со сборной России играют. Соперники не имеют никакого значения. Конечно, хочется, чтобы они были уровнем повыше, но мы не можем получить их сейчас. Будем просто смотреть матчи и делать небольшие выводы», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.