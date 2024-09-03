Российские клубы заработали меньше всего на продажах игроков за последние пять лет

Российские футбольные клубы заработали на продажах игроков в летнее трансферное окно меньше всего за последние пять лет. Общая сумма составила $ 30,3 млн, сообщается в официальном отчёте ФИФА.

Год назад российские команды заработали $ 135 млн — рекордный показатель за последние пять лет. В 2022-м продажи игроков принесли клубам $ 43,2 млн, в 2021-м — $ 84,1. В 2020 году российские клубы заработали на исходящих трансферах $ 40,5 млн. Всего российские клубы подписали в летнее окно 116 игроков, продали — 110.

Фото: Отчёт ФИФА

Отметим, что только «Краснодар» заработал более € 25 млн этим летом, продав в «ПСЖ» голкипера Матвея Сафонова и отпустив в «Зенит» защитника Сергея Волкова. «Локомотив» получил около € 6 млн за переход нападающего Максима Глушенкова в «Зенит».