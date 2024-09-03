Клубы РПЛ потратили рекордную сумму на трансферы с момента отстранения от еврокубков

Согласно новому финансовому отчёту ФИФА, российские клубы потратили на летние трансферы $ 76,2 млн. Это рекордная сумма трат за лето с момента отстранения России от еврокубков. Летом 2022 года клубы РПЛ потратили $ 44 млн, а летом 2023-го — $ 71 млн.

Интересно, что наивысший показатель за последнюю пятилетку ($ 88,2 млн) наблюдался в 2021 году, ещё до международного бана.

В 2022 году российские клубы и сборные были отстранены от международных соревнований из-за политической ситуации на Украине по решению ФИФА и УЕФА. Сложившаяся ситуация повлияла на трансферную политику клубов Российской Премьер-Лиги. Из многих команд уехали легионеры. Также российским клубам стало труднее подписывать качественных зарубежных исполнителей.