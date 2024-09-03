«Его история в сборной закончена». Куман раскритиковал переход Бергвейна в клуб из СА

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман отреагировал на переход 26-летнего вингера Стивена Бергвейна из амстердамского «Аякса» в «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.

«Стивен Бергвейн отправился в Саудовскую Аравию в 26 лет. Понятно, что это не имеет ничего общего со спортивными амбициями. Его история в сборной Нидерландов закончена. Он наверняка знает, что бы я сказал на это», — приводит слова Кумана журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Бергвейн ранее выступал за амстердамский «Аякс» на юношеском уровне. Затем футболист играл за ПСВ из Эйндховена, а после перешёл в английский «Тоттенхэм». За лондонский клуб у Бергвейна 83 матча и восемь голов. За сборную Нидерландов футболист провёл 35 игр, отличившись восемь раз.