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«Его история в сборной закончена». Куман раскритиковал переход Бергвейна в клуб из СА

«Его история в сборной закончена». Куман раскритиковал переход Бергвейна в клуб из СА
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Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман отреагировал на переход 26-летнего вингера Стивена Бергвейна из амстердамского «Аякса» в «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.

«Стивен Бергвейн отправился в Саудовскую Аравию в 26 лет. Понятно, что это не имеет ничего общего со спортивными амбициями. Его история в сборной Нидерландов закончена. Он наверняка знает, что бы я сказал на это», — приводит слова Кумана журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Бергвейн ранее выступал за амстердамский «Аякс» на юношеском уровне. Затем футболист играл за ПСВ из Эйндховена, а после перешёл в английский «Тоттенхэм». За лондонский клуб у Бергвейна 83 матча и восемь голов. За сборную Нидерландов футболист провёл 35 игр, отличившись восемь раз.

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