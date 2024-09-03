Шалимов — о судействе Карасёва: зачем устраивать из простых моментов какую-то хиромантию?!

Известный отечественный тренер Игорь Шалимов высказался о судействе Сергея Карасёва в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Спартак» — «Рубин» (1:0). Напомним, арбитр в неоднозначном эпизоде назначил пенальти в ворота казанского клуба. Красно-белые реализовали 11-метровый — этот гол стал победным.

«По пенальти в ворота «Рубина» — если такой пенальти дают, то его надо давать всегда. Потому что я не вижу тут неестественного движения руки, её неестественного положения. Зачем устраивать из простых моментов какую-то хиромантию? Попробуйте вот так совершить движение с «естественным» движением руки по швам — это ненормально. Когда Карасёв объявляет игру рукой, это ненормально, какая тут игра рукой? Нужна простая и ясная для всех трактовка, всю эту муть с трактовками надо развеять», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Ранее Карасёв уже допускал результативные ошибки, которые признавала Экспертно-судейская комиссия.