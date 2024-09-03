Кирьяков рассказал, какая команда удивила на старте сезона РПЛ

Российский тренер Сергей Кирьяков рассказал, какая команда его удивила на старте сезона-2024/2025 РПЛ.

«Неожиданностью для меня стал «Локомотив» на старте сезона. Команда потеряла ведущих игроков, но до последнего тура перед паузой на сборные претендовала на первое место в таблице. Играют быстро и агрессивно, в атаке неплохо получается. Провал в матче с «Краснодаром» обусловлен неудачной игрой вратаря. Приятная неожиданность от «Локомотива» в этом сезоне», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, после семи туров Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице. Железнодорожники набрали 15 очков. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Михаила Галактионова встретятся с «Оренбургом» на выезде. Игра состоится в субботу, 14 сентября. Время начала матча — 12:00 мск.