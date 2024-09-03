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Титов: на 100% уверен, что «Спартак» выйдет из группы в Кубке России

Титов: на 100% уверен, что «Спартак» выйдет из группы в Кубке России
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Бывший футболист «Спартака» Егор Титов высказался о турнирных амбициях московского клуба в Кубке России. Он выразил уверенность, что красно-белые точно выйдут из группы в Пути РПЛ. Также Титов назвал кубковое соревнование шансом для молодых футболистов, которые мало играют.

«В Кубке проиграли «Динамо». Но ничего страшного здесь нет. Сегодня такой формат Кубка, что можно проиграть матчи и выйти из группы. На 100% уверен, что «Спартак» выйдет из группы с первого места, максимум — со второго. Кубок — отдельная история, но был шанс для ребят, которые мало играют. Увы, они им не воспользовались. Тем более сейчас нет еврокубков, где у молодых футболистов не было бы шансов играть», — приводит слова Титова Metaratings.

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