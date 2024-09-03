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Лапорта заявил, что «Барселона» довольна имеющимся составом игроков и тренером

Лапорта заявил, что «Барселона» довольна имеющимся составом игроков и тренером
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что сине-гранатовые довольны имеющимся составом игроков и главным тренером команды.

«Мы очень довольны тренером и составом, который у нас есть. А также очень гордимся, потому что «Ла Масия» является основой нашего спортивного проекта», — приводит слова Лапорты пресс-служба «Барселоны» в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в матче 4-го тура Ла Лиги «Барселона» разгромила «Вальядолид». Игра прошла на стадионе «Олимпико» в Барселоне (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Исидро Диасом де Мерой Эскудеросом. Игра закончилась разгромной победой «Барселоны» — 7:0. По состоянию на сегодняшний день «Барселона» располагается на первом месте турнирной таблицы Ла Лиги, заработав 12 очков.

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