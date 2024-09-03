Балахнин: лидерство «Локомотива» — это эпизод, команда к этому не готова

Футбольный эксперт Сергей Балахнин поделился мнением относительно выступлений «Локомотива» на старте сезона-2024/2025.

— «Локомотив» на старте сезона не удивил, ведь он даже на первом месте успел побывать?

— Это да, но я считаю, что это эпизод. Последний матч с «Краснодаром» показал, что железнодорожники пока к лидерству не готовы. У них идут перепады от ярких матчей к провалу. Это говорит о психологической неустойчивости. Но в целом команда у Галактионова подобралась хорошая, хотя после ухода лидеров были сомнения в успешности результатов этого клуба, — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, после семи туров Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице. Железнодорожники набрали 15 очков. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Михаила Галактионова встретятся с «Оренбургом» на выезде. Игра состоится в субботу, 14 сентября. Время начала матча — 12:00 мск.