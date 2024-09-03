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«Порту» может обратиться в ФИФА из-за срыва трансфера Галено в «Аль-Иттихад» — A Bola

«Порту» может обратиться в ФИФА из-за срыва трансфера Галено в «Аль-Иттихад» — A Bola
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Футбольный клуб «Порту» рассматривает возможность подачи жалобы в ФИФА против саудовского клуба «Аль-Иттихад» из-за сорвавшегося трансфера вингера Вендерсона Галено, сообщает A Bola.

По информации источника, руководство саудовского клуба в последний день трансферного окна предложило за игрока 50 млн. Это предложение было принято, однако переход не состоялся. Игрок ожидал отмашки, чтобы отправиться на прохождение медосмотра, но клуб из Саудовской Аравии перестал выходить на связь с португальцами. Отмечается, что «Аль-Иттихад» даже прислал для Галено в Португалию частный самолёт.

Сообщается, что трансфер Галено не состоялся из-за того, что руководство «Аль-Иттихада» переключилось на вингера Стивена Бергвейна, которого позднее саудовцы объявили из «Аякса» за € 21 млн.

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