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Игонин: «Зениту» будет непросто в РПЛ — соперники используют все средства для побед

Игонин: «Зениту» будет непросто в РПЛ — соперники используют все средства для побед
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Экс-футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался о сине-бело-голубых на старте сезона-2024/2025.

«За пройденную часть сезона можно сказать, что «Зенит» не останавливается на достигнутом и меняется в плане игры и тактики. Если смотреть последний матч, то, учитывая отсутствие Глушенкова и Эраковича, «Зенит» играл по-другому. Понятно, что был не самый сильный соперник, но когда видишь в атаке двух высоких нападающих, то это очень близко к европейскому футболу. Можно сказать, что приобретение Лусиано Гонду на сегодняшний момент вполне удачное. Поэтому «Зенит» и находится на первом месте.

В тех чемпионатах, которые «Зенит» выиграл досрочно, были неудачные игры. У РПЛ достаточно длинный розыгрыш, и сейчас будет перерыв, когда соперники могут приобрести футболистов и перестроить игру. Мы видим, что из года в год соперники «Зенита» используют все возможные средства для побед, меняя тренеров и руководство. Питерской команде в этом сезоне легко не будет, но самое главное — это запас прочности и стабильности, которые дают уверенность футболистам. Сейчас определились со своим будущим Клаудиньо и Вендел, о которых было много разговоров о переходе в другие клубы. Они сейчас играют на должном уровне, и «Зениту» должна помочь конкуренция», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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