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Шалимов: Карраскаль не оправдывает надежд в атаке «Динамо»

Шалимов: Карраскаль не оправдывает надежд в атаке «Динамо»
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Российский тренер Игорь Шалимов раскритиковал атакующего полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля по итогам матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Игра завершилась со счётом 2:2. Московский клуб пропустил гол на последних минутах встречи.

«Снова надо говорить про Карраскаля. Его нельзя не ставить — игрок техничный, есть мастерство, высокая зарплата и трансфер, но надежд в атаке не оправдывает, а отношение к реализации какое-то не слишком сконцентрированное.

Очки в таких матчах, как с «Оренбургом», команда, которая хочет бороться за золото, обязана вырывать. Тем более когда на 93-й минуте ты ведёшь в счёте», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» — на 12-й строчке.

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