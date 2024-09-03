Игорь Шалимов: Лусиано — это не конкуренция Соболеву

Российский тренер Игорь Шалимов оценил дебют аргентинского форварда «Зенита» Лусиано Гонду в матче 7-го тура РПЛ с «Пари НН».

«Гонду забил два мяча, приехав в Питер на неделе и проведя всего несколько тренировок. Было много разговоров о том, что его берут как конкуренцию Соболеву и куда столько нападающих? Но по этому матчу аргентинец это конкурент Глушенкову и Артуру в позиции крайнего форварда. Где будет играть Соболев? Гонду — это не конкуренция Александру, хотя аргентинец и может сыграть в этой позиции. Соболев — конкуренция Кассьерре», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, о переходе Соболева «Зенит» объявил 30 августа. Чуть больше месяца назад Соболев был отстранён от основной команды «Спартака» за демонстративное желание перейти в «Зенит» и «токсичное поведение» в команде (формулировка СМИ). Переговоры сторон проходили сложно — клубы долго искали компромисс в финансовом вопросе. Трудовое соглашение Александра с красно-белыми было рассчитано до 2026 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. В минувшем сезоне на счету 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 7,5 млн.