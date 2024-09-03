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Игонин: Станкович адаптирован к России, важно, чтобы руководство «Спартака» не мешало

Игонин: Станкович адаптирован к России, важно, чтобы руководство «Спартака» не мешало
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Бывший российский футболист Алексей Игонин высказался о главном тренере московского «Спартака» Деяне Станковиче.

«Этим летом мне понравился «Спартак». Команда играла смело и могла добиться результата получше. Надеюсь, что у команды есть время, чтобы прибавить по ходу сезона, ведь Станкович работает не так давно. Учитывая поведение Станковича на кромке поля, кажется, что он полностью адаптирован к России, ведь он не выглядит скованным. Я думаю, что это будет хорошая история, но самое важное, чтобы не сильно мешало руководство», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Спартак» перед стартом текущего сезона возглавил сербский тренер Деян Станкович. Команда на данный момент занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков.

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