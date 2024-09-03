«Это впечатляет». Шалимов высказался об игре полузащитника «Спартака» Барко

Известный отечественный тренер Игорь Шалимов высказался об игре полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с «Рубином» (1:0).

«По игре полное преимущество «Спартака», но моментов много не было. У «Рубина» была задача не ошибиться, не получить опасный стандарт, где у соперника есть Бабич, и не получить дурацкий пенальти. Красно-белые нагнетали, великолепную игру выдал Барко. Дело не только в том, что через него строится игра. Дело в том, как он вступает в игру при потере мяча, как пытается мяч перехватить. Плюс то, как он зарабатывает фолы, как регулирует ритм игры. Это впечатляет», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, Барко стал футболистом красно-белых нынешним летом. В нынешнем сезоне принял участие в восьми матчах красно-белых во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за семь матчей. «Рубин» заработал 10 очков и располагается на восьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.