Агент Барбоза: вопрос, насколько Мангаш готов играть в «Спартаке», где есть давление

Футбольный агент Паулу Барбоза отреагировал на новость о том, что московский «Спартак» согласовал условия контракта с 26-летним португальским защитником «Витории Гимарайнш» Рикарду Мангашем.

«Рикарду прошёл весь процесс в «Бенфике». Он игрок их школы. Может играть как левый защитник, полузащитник и как вингер. Это его плюс, потому что не все могут играть на трёх позициях. В прошлом году у Рикарду был хороший сезон, но до этого он играл в средних клубах.

Вопрос, насколько он готов играть в таком топовом клубе, как «Спартак», где есть большое давление и стресс. Там не всегда простая адаптация, потому что клубу нужен результат сразу. Так что тут не могу сказать, насколько он готов. Но это всё равно хороший игрок. Думаю, это выбор скаутов «Спартака», потому что они хорошо знают его по «Бенфике», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Рикарду выступает за «Виторию» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 4 млн.