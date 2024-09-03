Шалимов: кто в «Спартаке» будет отвечать, если Соболев повторит в «Зените» успех Дзюбы?

Российский тренер Игорь Шалимов высказался об уходе Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит». Шалимов задался вопросом, кто будет отвечать в московском клубе за уход основного футболиста, если он начнёт хорошо проявлять себя в новом клубе. Также специалист оценил футбольные навыки Соболева.

«А кто будет отвечать, если сейчас Соболев сделает в «Зените» то же, что делал Дзюба, забьёт столько голов? Клуб должен включаться в такие моменты. В «Зените» ведь Клаудиньо тоже что-то высказал, пропустил один матч, а через игру бегал как ошпаренный. Кто это делает? Не думаю, что только Семак, клуб регулирует это.

Теперь возникает вопрос — а кто он такой, этот Соболев, чтобы что-то говорить? Ну вот теперь посмотрим в «Зените», кто он такой. Соболев хороший футболист — у него есть техника, он не деревянный, у него есть удар и есть мощь», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, Соболев подписал с «Зенитом» трёхлетний контракт с опцией пролонгации ещё на один сезон. Александр будет выступать в составе чемпиона России под седьмым номером.